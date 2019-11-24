فيديو.. جماهير #الهلال تبحث عن مكان للكأس الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لجماهير الهلال وهي تبحث عن مكان للكأس في النادي.

وعلق حساب البطولة الرسمي على موقع الفيديو قائلًا: “جمهور الهلال يبحث عن مكان للكأس الآسيوية! نعلم أنها مهمة صعبة لكن عليكم إيجاد مكان مثالي لها قبل الوصول إلى الرياض”.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.