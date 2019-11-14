فيديو.. حريق يلتهم المطعم التركي ببغداد
إصابة 7 متظاهرين بجروح

فيديو.. حريق يلتهم المطعم التركي ببغداد

2019/11/15
الساعة 2:01 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اشتعل حريق هائل في الطوابق العليا في مبنى المطعم التركي وسط بغداد، فيما أكدت وسائل أنباء عراقية إطلاق الرصاص الحي في ساحة الخلاني ببغداد وإصابة ٧ متظاهرين بجروح.

وقالت مصادر أمنية وطبية في العراق، أمس الخميس، إن 3 متظاهرين قُتلوا، وأصيب عشرات آخرون، من جراء مواجهات مع قوات الأمن، وسط بغداد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر طبية قولها، إن المتظاهرين الثلاثة قتلوا إثر قنابل غاز أطلقتها قوات الأمن وسط العاصمة العراقية.

وقتل أكثر من 300 شخص منذ الأول من أكتوبر مع إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على حشود المتظاهرين في بغداد، والمحافظات الجنوبية، بحسب الأمم المتحدة.

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