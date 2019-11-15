فيديو.. حكم حفلات وداع العزوبية

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، ‏‏الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن حفلات وداع العزوبية لم تكن معروفة في مجتمعاتنا العربية قبل خمس سنوات تقريبًا.

وأضاف الخثلان، في حواره إلى برنامج الجواب الكافي على قناة المجد، أن حفلات العزوبية أتت من الغرب وتقليدًا للمجتمعات الغربية، وهذه عادات دخيلة ينبغي ألا تُقر وينبغي أن يتواصى أفراد المجتمع على نبذ هذه الحفلات.

ورأى أن الأولى وضع هذه الأموال في تكاليف الزواج، وأن يتم دعوة ذوي القربى والأهل والأصدقاء في الولائم الخاصة بالزواج، خاصةً وأن ولائم الزواج سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.