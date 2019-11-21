فيديو.. حوت ضخم يخترق تجمعًا للسباحين

المواطن - متابعة

سجلت كاميرات المصورين في جنوب كاليفورنيا بأمريكا، لحظة دخول حوت ضخم بين مجموعة من السباحين وراكبي الأمواج.

واستطاعت طائرة صغيرة بدون طيار “درون” تسجيل اللحظات المرعبة، والتي يظهر فيها حوت ضخم قد اقترب من الشاطئ بشكل غير متوقع، ليدخل بين مجموعة من راكبي الأمواج.

وشعر السباحون بوجود الحوت فقاموا بالتوقف عن الحركة، قدر المستطاع، ليسمحوا له بالعبور بدون إحداث أي إعاقات أو إزعاج.

ودخل الحوت الضخم بين السباحين، وقام بمناورة للابتعاد عنهم، ليختفي بعدها في الأعماق بدون إحداث أي أضرار.