فيديو دامٍ يثير موجة من الجدل في لبنان
بعد إصابة خطيرة تعرض لها متظاهر

فيديو دامٍ يثير موجة من الجدل في لبنان

2019/11/06
الساعة 10:28 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد سعيد

فيديو جديد بثته الإعلامية اللبنانية يمنى فواز الجدل، حول ما يحدث في التظاهرات اللبنانية تجاه المتظاهرين من قبل قوى الأمن، حيث نشرت الإعلامية فيديو لمتظاهر مجروح الرأس وزعمت أنه تعرض للضرب من قوى الأمن الداخلي.

وكتبت الإعلامية على الفيديو: “المتظاهر السلمي محمد خليل يتعرض للضرب بالعصا على رأسه وإصابته من قبل أحد عناصر القوى الأمن الداخلي”، موجهة النداء لوزيرة الداخلية بعلامة تعجب!

الفيديو أثار الجدل بين المتابعين، الذين عبروا عن فجيعتهم من الإصابة القاسية الدامية التي تعرض لها المتظاهر، والتي أظهرتها اللقطات المصورة.


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