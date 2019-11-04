فيديو.. رجل يعنف طفلتين بشكل صادم في حائل!

فيديو.. رجل يعنف طفلتين بشكل صادم في حائل!

2019/11/04
الساعة 10:17 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - هدى المطيري - حائل

أظهر مقطع فيديو، تعنيف رجل لطفلتين بخيزران داخل مؤخرة سيارة أمام المارة عند بوابة إحدى المدارس.

ولم تثنِ صرخات الطفلتين الرجل عن التوقف عن ضربهما، وهو ما أثار حالة من الغضب والاستهجان تجاه الفعلة.

وطالب متداولو الفيديو الجهات المعنية بالتدخل ومعاقبة الرجل؛ لأن هذه الفعلة يعاقب عليها القانون؛ لأنها قد تتسبب في أذي بدني ونفسي كبير للأطفال.

ولم يصدر تصريح رسمي حتى مساء اليوم الاثنين من الجهات المعنية، فيما تم التحري عن بعض المعلومات للتوصل للرجل الذي ظهر بالمقطع ومعرفة دوافعه.

وحسب مصادر “المواطن” نفت إدارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بوحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة حائل، التوصل لمعنف الطفلتين، ونفت صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من التوصل للشخص المعني، حيث لم يتم مباشرة الحالة حتى الآن؛ لعدم توفر المعلومات الكافية عن صاحب المقطع.


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