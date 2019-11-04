فيديو.. رد فعل الأمير هاري بعدما غازلته فتيات في اليابان 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قام الأمير هاري، بزيارة منفردة إلى اليابان؛ لمشاهدة نهائي كأس العالم للرجبي أمس، تاركًا زوجته، ميغان ماركل، وابنهما آرشي في المنزل.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، قبل المباراة، زار دوق ساسكس، ملعب Nippon Foundation Para Arena في طوكيو، حيث تحدث مع الطلاب.

ونشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية البريطانية على تويتر، مقطع فيديو يظهر الأمير هاري وهو يضحك مع مجموعة من الطالبات اليابانيات، بعد أن التقطن صورة معه.

غازلت الفتيات “هاري” ووصفنه بـ”الأمير الوسيم”، وجاء رد فعله سريعاً وتلقائياً، حيث ابتسم في خجل، ورفع يده مشيرا إلى خاتم الزواج، في إشارة إلى أن “ميغان” في ذهنه طوال الرحلة.

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