فيديو.. رومارينيو يُسجل الثاني في شباك الوصل
ضمن منافسات كأس محمد السادس

فيديو.. رومارينيو يُسجل الثاني في شباك الوصل

2019/11/04
الساعة 9:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تمكن البرازيلي رومارينيو من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ، في مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 54.

وكان الصربي ألكسندر بريجوفيتش قد نجح في تسجيل الهدف الأول للعميد في مباراة الاتحاد ضد الوصل الإماراتي عند الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

ويلعب الاتحاد ضد الوصل- الآن- على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

يُذكر أن مباراة الاتحاد ضد الوصل التي أُقيمت في الإمارات ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بنتيجة 2/ 1.

 


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