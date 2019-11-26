فيديو.. رياض سفاري رحلة تشويق ومتعة

المواطن - الرياض

نشرت قناة الإخبارية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظات السعادة والمتعة في رياض سفارة.

وعلقت الإخبارية على المقطع بقولها: “رياض سفاري رحلة تشويق ومتعة بين الحيوانات النادرة”.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروض وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.