فيديو.. زفاف على ارتفاع 34 ألف قدم!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

احتفل عروسان بحفل زفافهما في طائرة على ارتفاع 34 ألف قدم، بعد مضي 8 سنوات على تعارفهما من خلال لعبة الطيران على الإنترنت Airport City.

قرر العريس الأسترالي ديفيد فاليانت وعروسته كاثي رولف، من نيوزيلندا، أن يتبادلا وعودهما في منتصف رحلة الطيران بعد أن كافحا لاختيار المكان المناسب ليومهما الكبير.

شهد على حفل الزواج جميع ركاب الطائرة Jetstar JQ201، المتجهة من مدينة سيدني إلى أوكلاند، وقالت كاثي: أردت أن يكون حفل زفافي استثنائيًا.

ورتبت الطائرة بعض الترتيبات من وجود غيتار وكعكة زفاف لتحقيق حلم العروسين، وقال الزوج: كانت تجربة رائعة للغاية وشيء نتذكره لبقية حياتنا.