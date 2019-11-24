فيديو.. الهلال يتقدم على أوراوا بهدف سالم الدوسري

فيديو.. الهلال يتقدم على أوراوا بهدف سالم الدوسري

2019/11/24
الساعة 2:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح النجم سالم الدوسري في إحراز الهدف الأول للهلال في شباك أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وتلقى الدوسري تمريرة مميزة من اللاعب سيباسيتيان جيوفنكو ليُسجل الأول للهلال في الدقيقة الخامسة والسبعين.

يذكر أن الهلال إذا أنهى المباراة بالفوز بهدف دون رد، فسيصبح بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا، انتهى بالتعادل السلبي في مباراة مُقامة على ملعب سايتاما 2002 باليابان.

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حمدالنيل عبدالمطلب محمد احمد
ضيف
حمدالنيل عبدالمطلب محمد احمد

الف مبروووووك للهلال السعودي … مزيدا من التقدم

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