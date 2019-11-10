فيديو.. سمكة تشبه البشر بـ191 ألف ريال

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو من قرية مياو، وهي مقصد سياحي في مدينة كونمينغ في جنوب الصين، سمكة بوجه إنسان، ويظهر بشكل واضح فم وأنف وعينان على الوجه.

بحسب موقع ديلي ميل البريطاني، صورت إحدى الزائرات هذه السمكة الغربية، معلقة عليها بـ السمكة تحولت إلى جنيّة، ولاقى المقطع، تفاعلًا واسعًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، رغم قصر مدته البالغة 15 ثانية.

ورغم غرابة المشهد، إلا أن وسائل الإعلام الصينية تحدثت عن هذا المخلوق الاستثنائي في أوقات متفرقة بين عامي 2010 و2011، وهو ما ينفي غرابة هذا النوع من السمك كما روجت له وسائل الإعلام، وإليكم 5 معلومات عنها:

1- اكتشفها رجل بريطاني.

2- سُميت على اسم المكتشف أوسوليفان.

3- ثمن السمكة الواحدة ٤٠ ألف جنيه إسترليني ( 191 ألف ريال).

4- رؤية هذه الفصيلة من السمك نادرة للغاية، ورغم ذلك تم رصدها في تايوان والصين والمملكة المتحدة.

5- ظهرت السمكة في الأساطير الصينية، وكان يعتقد أنها محض كائن أسطوري، حتى ظهرت للعالم.