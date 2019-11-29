فيديو.. #صامطة تستقبل أول سائح فرنسي وزوجته

المواطن - علي مدخلي - جازان

استقبلت محافظة صامطة أول سائح من الجنسية الفرنسية برفقة زوجته بعد تفعيل التأشيرة السياحية.

وقد اطلع السائح الفرنسي على معالم محافظة صامطة والتطور والنهضة العمرانية بها حيث استضافه، محمد دوم مدخلي أحد أعيان محافظة صامطة في منزله.

وقدم مدخلي لهما صورًا من كرم الضيافة السعودية كما قام بإهدائهما البشت السعودي وباقة من النباتات العطرية التي تشتهر بها منطقة جازان.

وقد عبر السائح الفرنسي عن سروره بزيارة محافظة صامطة والتعرف على عادات أهلها وتقاليدهم وكذلك على ما تحويه من آثار وأماكن سياحية جميلة ونهضة عمرانية متطورة.