2019-11-09 editor20 الرئيسيةحصاد اليوم فيديو.. صوت الرعد في سراة عبيدة فيديو.. صوت الرعد في سراة عبيدة 2019/11/09 الساعة 8:38 مساءً - فيحصاد اليوم, يوتيوب طباعة المواطن - سراة عبيدة هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة سراة عبيدة. وأظهر مقطع فيديو متداول موجة من البروق والرعد على المحافظة https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2019/11/j9Rgrn6QFqsTKDyc.mp4 وسومحالة الطقسسراة عبيدة هل قرأت هذا ؟ الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية غدًا مدني الباحة: لا تخرجوا في الأمطار الشديدة إلا للضرورة الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق اترك تعليق This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه موسم الرياض يكسر حاجز التوقعات بـ 5.6 مليون زائر تركي آل الشيخ: 20 ألفاً في وندرالاند ودخول 5 ملايين رقم قياسي جديد مسابقة جديدة لـ موسم الرياض بجائزة 50 ألف ريال تركي آل الشيخ: الي ما راح السفاري يروح تجربة رائعة حساب المواطن حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم.. اعرف قيمة دفعتك حساب المواطن يستبق الدعم بتوضيح حول الدفعات المعلقة حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل إيداع دعم حساب المواطن الأحد المقبل الوظائف طريقة تسجيل جدارة للتقديم على وظائف الصحة #وظائف شاغرة لدى شركة بيبسي في الرياض #وظائف أخصائي غير طبيب للجنسين في وزارة الصحة #وظائف للنساء في شركة حلويات بالخرج والدلم يوتيوب لحظة القبض على المتورطين في حادث مندوب التوصيل جحيم في أستراليا هل رأيت بيضة متجمدة من قبل ؟ استعراض جت سكي في فيضانات بريطانيا
اترك تعليق