فيديو.. صوت الرعد في سراة عبيدة

فيديو.. صوت الرعد في سراة عبيدة

2019/11/09
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - سراة عبيدة

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة سراة عبيدة.
وأظهر مقطع فيديو متداول موجة من البروق والرعد على المحافظة

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