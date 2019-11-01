2019-11-01 editor20 الرئيسيةجديد الأخبار فيديو.. ضبط مركبة جان ظهر في مقطع يهدد آخر بسلاح رشاش فيديو.. ضبط مركبة جان ظهر في مقطع يهدد آخر بسلاح رشاش 2019/11/01 الساعة 3:44 مساءً - فيجديد الأخبار, حصاد اليوم طباعة المواطن - الرياض ضبطت الدوريات الأمنية في الرياض مركبة الجاني الذي ظهر في الفيديو المتداول اليوم وهو يهدد شخصًا آخر بسلاح رشاش. https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-01-at-14.34.19-1.mp4 هل قرأت هذا ؟ خطيب المسجد النبوي: ذكر الله يقوي الروح ويعين على العبادات ويحجز عن المحرمات إمام الحرم المكي : الطلاق في المجتمع الإسلامي تجاوز مفهومه الشرعي وهدفه المرعي سعود الطبية : 400 جلسة تقييم وعلاج لحالات التأتأة سنويًا فيديو يكشف أسباب قصر عمر بعض المباني وخطرها على السكان! شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه فيديو.. نجوم لبنان يبدعون في ليلة بيروت بموسم الرياض شاهد.. أبراج الرياض تتزين بالألعاب النارية فيديو.. ناتاليا تهزم لايسي وتدخل التاريخ بأول مصارعة نسائية بالمملكة فيديو.. ديانا حداد تطرب جمهور موسم الرياض حساب المواطن مستفيد يشكو عدم حصوله على الدعم رغم أهليته.. حساب المواطن يعلق هل يؤثر راتب تمهير على دعم حساب المواطن ؟ مستفيد يشكو حسم البنك لأموال الدعم.. حساب المواطن يعلق حساب المواطن يكشف موعد دفعة نوفمبر الوظائف #وظائف هندسية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS #وظائف هندسية شاغرة في سبكيم للبتروكيماويات #وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بالتصنيع الوطنية 13 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي يوتيوب شاهد.. ستيف هارفي بالزي الإماراتي فيديو.. معتوه يقاطع خطيب الجمعة بمسجد الراشد ويدعي أنه المهدي المنتظر فيديو.. صاحب متجر يعتدي على مشردة بطريقة وحشية فيديو.. راكب دراجة نارية ينجو من موت محقق أسفل قطار سريع