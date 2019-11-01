فيديو.. ضبط مركبة جان ظهر في مقطع يهدد آخر بسلاح رشاش

فيديو.. ضبط مركبة جان ظهر في مقطع يهدد آخر بسلاح رشاش

2019/11/01
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض
ضبطت الدوريات الأمنية في الرياض مركبة الجاني الذي ظهر في الفيديو المتداول اليوم وهو يهدد شخصًا آخر بسلاح رشاش.



هل قرأت هذا ؟
  • خطيب المسجد النبوي: ذكر الله يقوي الروح ويعين على العبادات ويحجز عن المحرمات
    •
  • إمام الحرم المكي : الطلاق في المجتمع الإسلامي تجاوز مفهومه الشرعي وهدفه المرعي
    •
  • سعود الطبية : 400 جلسة تقييم وعلاج لحالات التأتأة سنويًا
    •
  • فيديو يكشف أسباب قصر عمر بعض المباني وخطرها على السكان!
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :