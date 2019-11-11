فيديو.. ضبط مسلح هاجم متسابقًا برالي العلا
النيابة باشرت التحقيق

فيديو.. ضبط مسلح هاجم متسابقًا برالي العلا

2019/11/11
الساعة 11:53 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد العطوي

تمكنت شرطة ضباء من ضبط المسلح الذي اعترض طريق متسابق في رالي العلا نيوم، وتم إحالته للنيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم بحكم الاختصاص.

وأكد مصدر مطلع لـ”المواطن” أن النيابة العامة باشرت التحقيق في حيثيات مقطع فيديو أظهر شابًّا مسلحًا قام باستيقاف مركبة مشاركة في رالي “العلا- نيوم”، وذلك أثناء مرورها في محافظة ضباء في طريقها لنيوم وهدد قائدها.

وظهر الشاب المسلح في المقطع الذي وثقته الكاميرا المثبتة بالمركبة المشاركة في السباق وقد اعترض المركبة أثناء سيرها وترجل من مركبته حاملًا سلاحًا ناريًّا، وتوجه إلى مركبة المتسابق الذي حاول تفاديه بالعودة للخلف، إلا أن المسلح توجه للمركبة وبدأ النقاش بينهما.

وعاد الشخص المسلح إلى مركبته مرة أخرى، بينما أكمل السائق سباقه مما أثر على وصوله متأخرًا لمنطقة التتويج.

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