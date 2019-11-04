فيديو طريف.. طفلتان ترقصان على أنغام المطر!

فيديو طريف.. طفلتان ترقصان على أنغام المطر!

2019/11/04
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، التقط لطفلتين ترقصان فرحاً بهطول أمطار غزيرة.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا “تويتر”، الذين وصفوا ما فعلته الطفلتان بالرقص على أنغام المطر.

 


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