فيديو.. طريقة مضحكة لسرقة صراف آلي

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

التقطت كاميرات المراقبة، شابين يحاولان سرقة ماكينة الصراف الآلي ATM، في أحد المولات التجارية في أستراليا، بأغرب طريقة قد تخطر على بال بشر.

حاول الشابان كسر الصراف الآلي، عن طريق سيارة، حيث حاول السائق عدة مرات الرجوع بالخلف والاصطدام بقوة من أجل تحطيم الماكينة، لكن دون جدوى.

كانت نتيجة هذه المحاولة الفاشلة، والتي وصفها المعلقون على المقطع بالغبية والمضحكة، تهشم الجزء الخلفي من السيارة، كما ظهرت معالم التلف الشديد على جهاز الصراف الآلي، وتفاجأ اللصان بعدم وجود أي مبلغ مالي في الماكينة.

قال موقع سكاي نيوز، إن الشرطة ألقت القبض على الشابين المتهمين بالسرقة، دون ذكر التهم التفصيلية.

Two men were caught on camera unsuccessfully trying to steal an ATM from a Melbourne shopping centre.

— Sky News (@SkyNews) November 27, 2019