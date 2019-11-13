فيديو.. طفلة في السابعة تبكي ورقًا!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اكتشفت والدة الطفلة درو أن قطعاً من الورق تخرج من عينَي ابنتها البالغة 7 أعوام طوال الشهرين الماضيين.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، الفتاة التلميذة في الصف الثاني في مدرسة داغيان الابتدائية في الصين، تعرضت للتنمر من قِبل 3 أولاد، حيث اتفقوا على أن يمسكها اثنان بقوة، بينما يدفع الثالث بقطع الورق الصغيرة في جفونها، وفقاً لرواية الأم.

قالت وسائل الإعلام الصينية، إن الأم نقلت ابنتها عدة مرات إلى المستشفى منذ 28 سبتمبر، وكانت تخرج قطعة ورق واحدة تلو الأخرى على مر الشهرين، كما وثق الأب لقطات تظهر ابنته وهي تصرخ من الألم عندما فحصها المسعفون وأزالوا قطعًا من الورق بين الجفون، ولا يزال البعض عالقاً حتى الآن.

وقالت الأم إن الأطباء لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت جميع الأوراق قد أزيلت.

وقالت السلطات المحلية إن الصبية المتنمرين اختاروا الفتاة عشوائياً من أجل المرح، بينما لم يشهد الحادث أي مُدرس، وأمرت المدرسة بضرورة إخضاع الضحية إلى العلاج النفسي.