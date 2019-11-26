فيديو.. طفل برأسين يثير ذعر أطباء الهند 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انتظرت بابيتا أهيروار، وزوجها جاسوانت سينغ أهيروار، ولادة طفلهما الأول بشغف بعد 18 شهرًا من الزواج، لكن المرأة البالغة 21 عامًا صُدمت برؤية طفلها برأسين وثلاثة أذرع.

أنجبت السيدة الهندية الطفل في 23 نوفمبر، وقالت إن الجميع يشعر بالصدمة لرؤيته، متابعة: لا يمكننا تصديق أن طفلنا لديه رأسان.

أثارت الحالة ذعرَ الأطباء في المستشفى؛ إذ لم يسبق لهم رؤية مثل هذه الحالة الطبية، وناقشوا مع أكبر أطباء الولادة في الهند؛ لمعرفة ما يجب القيام به.

التفسير العلمي:

يبدو أن الطفل هو شكل من أشكال التوائم الملتصقة، التي يشارك فيها التوأم الأعضاء الداخلية، بما في ذلك القلب، ولكن لديه رؤوس منفصلة.

طبيًا توصف هذه الحالة النادرة للغاية باسم parapagus dicephalus، وهو شكل نادر من التوأم الملتصق، حيث ينمو رأسين على جذع واحد، ويأتي باحتمال مولود واحد لكل مليون ولادة، وللأسف لا يعيش الطفل بعدها كثيرًا.

يخضع الطفل الآن للمراقبة على مدار الساعة في المستشفى، لكن من غير الواضح عما إذا كان سيخضع لأي عملية جراحية.

وقالت السيدة أهيروار لوكالة أنباء محلية: لقد كان شعورًا مختلطًا عندما سلمت الممرضات الرضيع إلي، في البداية، اعتقدت أنه كان توأماً، لكن شعرت بالصدمة لرؤية طفلنا الأول برأسين وثلاثة أيادٍ، كل ما أردناه هو طفل طبيعي وصحي، لكنها إرادة الله، وفي نهاية الأمر، سوف أحتضنه وأربيه وأحبه طالما كنت على قيد الحياة.