فيديو.. عبودكا الكويتي يروي تجربته خلف الجدران

المواطن - أحمد سعيد

“عبودكا” أحد المشاهير الكبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، لاحقته التساؤلات بعد سجنه في قضيتين كبيرتين ألحقتا به تهم الإضرار بالبيئة ومس الآداب العامة، حتى خرج في لقاء عبر برنامج “ع السيف” على قناة “إي تي في”، ليؤكد أنه “ما راعي مشاكل”، ولم يكن يتعمد أو يعلم أن ما يفعله مخالف للقانون.

ولفت عبودكا إلى أنه تعلم أن المسؤولية عن الكلمة تتطلب التفكير قبل الفعل، مشيرًا إلى أنه تعلم أن يزن الأمور خوفًا على أسرته وعلى اسمه قبل أن يفعل شيئًا يمس القانون، واصفًا ما فعله بأنه “زلة لسان” عرضته لهجوم كبير، فضلًا عن كم السباب التي طالت عائلته أيضًا”.

وقال عبودكا إنه يرغب ألا يعاد أمر معاقبته مجددًا بعد أحكام البراءة التي حصل عليه، وأصبح حريصًا على ألفاظه وحكيه مع الناس، حتى لا يتأذى أحد بسببه.

وحاز عبودكا البراءة من تهمة المساس بالآداب العامة، وإلغاء حكم تغريمه ثلاثة آلاف دينار الذي صدر سابقًا بحقه، على إثر واقعة فيديو مسيء له في 2018.

وكان عبودكا ظهر في مقطع فيديو مهاجمًا الذين انتقدوه بسبب تعليقه على موت كلبه غرقًا ووصفوه بـ”المتوحش وقاتل الكلاب”، ليظهر بعدها بأيام متلفظًا بمفردات منافية للآداب بحق الذين شتموه وشتموا عائلته؛ ما أثار غضب النشطاء وطالبوا بمحاسبته.