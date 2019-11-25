فيديو.. عراقيون يحرقون منزل برلماني سابق
قطعوا الطرق بين الناصرية وسوق الشيوخ

فيديو.. عراقيون يحرقون منزل برلماني سابق

2019/11/25
الساعة 7:12 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

أحرق متظاهرون عراقيون غاضبون منزل عضو مجلس النواب السابق خالد الأسدي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، كما أضرم المحتجون النار في مبنى قائممقامية الدواية شمال محافظة ذي قار، بالإضافة إلى حرق قائمقامية سوق الشيوخ مجددًا.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرق الرئيسة الرابطة مع الناصرية وقضاء سوق الشيوخ، بالإضافة إلى طريق شركة نفط ذي قار.

وأضافت أن الأوضاع تزداد توترًا في المحافظة، وأن المتظاهرين قطعوا أغلب الجسور الرابطة بين مناطق المحافظة.

وأفادت المصادر أن أعدادًا كبيرة من المتظاهرين احتشدوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الراشد عن إيران ولبنان والعراق : أنظمة فاشلة وأوضاع اقتصادية بائسة
    •
  • صور.. إغلاق طرق وقطع جسور في العراق
    •
  • تجدد المواجهات بين المحتجين والأمن بالعراق
    •
  • العبادي: أدعو إيران لعدم التدخل في شؤوننا
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :