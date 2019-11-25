فيديو.. عراقيون يحرقون منزل برلماني سابق

المواطن - متابعة

أحرق متظاهرون عراقيون غاضبون منزل عضو مجلس النواب السابق خالد الأسدي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، كما أضرم المحتجون النار في مبنى قائممقامية الدواية شمال محافظة ذي قار، بالإضافة إلى حرق قائمقامية سوق الشيوخ مجددًا.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرق الرئيسة الرابطة مع الناصرية وقضاء سوق الشيوخ، بالإضافة إلى طريق شركة نفط ذي قار.

وأضافت أن الأوضاع تزداد توترًا في المحافظة، وأن المتظاهرين قطعوا أغلب الجسور الرابطة بين مناطق المحافظة.

وأفادت المصادر أن أعدادًا كبيرة من المتظاهرين احتشدوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.