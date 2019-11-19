فيديو.. غرق أحياء في الرياض بمياه الأمطار
توقع هطول أمطار غزيرة اليوم

فيديو.. غرق أحياء في الرياض بمياه الأمطار

2019/11/19
الساعة 10:24 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الأحياء بمياه الأمطار.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وثقوا من خلالها غرق بعض الأحياء والسيارات جراء مياه الأمطار.

وكان خبراء الطقس قد توقعوا أن تشهد الرياض خلال هذا الأسبوع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

ونشر طقس العرب خريطة بالأمطار تظهر تعرض الرياض وجدة لموجة من التقلبات الجوية هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

 

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ابوبدر الجبلي
ضيف
ابوبدر الجبلي

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1 يوم
ابوبدر الجبلي
ضيف
ابوبدر الجبلي

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1 يوم
محمود أبوالهوى
ضيف
محمود أبوالهوى

أمانة الرياض مقصرة .. مقصرة .. سنويا تحصل مثل هذا الغرق لأكثر الأحياء ، قسم الدراسات في الأمانة فاشل ، المفروض أن ترصد الامانة جميع المناطق التي يحدث فيها الغرق وتعالجه بالشكل الصحيح بحيث لا يتكرر كل سنة ، وبهذه الطريقة في سنة واحة نكون قد أصلحنا الوضع السلبي في المدينة .. ولكن هيهات هيهات يحصل ذلك طالما هناك مستفيد من هذا الغرق داخل الأمانة

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1 يوم

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