فيديو.. غرق أحياء في الرياض بمياه الأمطار

شهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الأحياء بمياه الأمطار.
وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وثقوا من خلالها غرق بعض الأحياء والسيارات جراء مياه الأمطار.
وكان خبراء الطقس قد توقعوا أن تشهد الرياض خلال هذا الأسبوع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.
ونشر طقس العرب خريطة بالأمطار تظهر تعرض الرياض وجدة لموجة من التقلبات الجوية هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.
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أمانة الرياض مقصرة .. مقصرة .. سنويا تحصل مثل هذا الغرق لأكثر الأحياء ، قسم الدراسات في الأمانة فاشل ، المفروض أن ترصد الامانة جميع المناطق التي يحدث فيها الغرق وتعالجه بالشكل الصحيح بحيث لا يتكرر كل سنة ، وبهذه الطريقة في سنة واحة نكون قد أصلحنا الوضع السلبي في المدينة .. ولكن هيهات هيهات يحصل ذلك طالما هناك مستفيد من هذا الغرق داخل الأمانة
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