فيديو.. غرق أحياء في الرياض بمياه الأمطار

المواطن - الرياض

شهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الأحياء بمياه الأمطار.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وثقوا من خلالها غرق بعض الأحياء والسيارات جراء مياه الأمطار.

وكان خبراء الطقس قد توقعوا أن تشهد الرياض خلال هذا الأسبوع أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

ونشر طقس العرب خريطة بالأمطار تظهر تعرض الرياض وجدة لموجة من التقلبات الجوية هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.