فيديو.. غوميز بعد الجراحة: هل حقق #الهلال لقب آسيا ؟

المواطن - مروة نبيل

وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة إلى الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأجرى غوميز عملية جراحية في إصبع يده اليوم، وتكللت بالنجاح، وسيخضع لراحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجيًا.

وقال غوميز في مقطع فيديو عبر “تويتر”: “كما تعلمون هذه أول عملية أُجريها في حياتي، أثناء العملية كنت أحلم أن الهلال بطل آسيا والشلهوب حمل الكأس، واحتفلنا احتفالًا كبيرًا بالدرعية، وصافحنا ولي العهد”.

وأضاف أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2019 وهداف البطولة: “أنا في حيرة كبيرة.. هل هذا حُلم أم حقيقة؟ إن كان حلمًا ادعموني لأجلب الكأس”.

ورد رئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر على غوميز قائلًا: “إن شاء الله ستتعافى وتعود قريبًا.. وكن مستعدًا من الآن للقتال من أجل الألقاب مع الهلال”.