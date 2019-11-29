فيديو.. فوضى الجمعة السوداء الأخيرة في بريطانيا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثقت صور الصحف البريطانية، الفوضى والعشوائية التي اكتسحت مراكز التسوق في البلاد في عروض ما يُسمى بـ الجمعة السوداء 29 نوفمبر.

حاول العملاء التنافس على أفضل الصفقات، وتُظهر مقاطع الفيديو، الحشد الهائل المنتظر خارج كبرى المحلات سواء من الملابس إلى أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، أو ألعاب الأطفال.

شوهد العملاء وهم يقومون بتخزين الإلكترونيات والألعاب والسلع المنزلية الثمينة للاستفادة من الخصومات الهائلة، وشوهد بعض المتسوقين يتسلقون بعضهم ويقاتلون لوضع أيديهم على أجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة.

يُذكر أن الجمعة السوداء، هي اسم غير رسمي ليوم الجمعة التالي ليوم الشكر، ويعتبر بداية موسم التسوق لعيد الميلاد.