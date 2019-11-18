فيديو.. قتلى بإطلاق نار في كاليفورنيا

المواطن - متابعة

قتل عدد من الأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل في وسط كاليفورنيا، مساء أمس الأحد وفق الشرطة.

واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجليس، وأطلقا النار.

وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي “وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قتلوا، ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم، فيما بدأت الشرطة في البحث عن مشتبه بهم.