فيديو.. قتلى واعتقال معارضين في إيران

المواطن - متابعة

فيما تتواصل المظاهرات المنددة بتردي الوضع الاقتصادي ورفع أسعار الوقود في إيران، قضت محكمة إيرانية بسجن 6 نشطاء بيئيين، في قضية قوبلت بانتقادات دولية مع استمرار التظاهرات في البلاد.

وذكر مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك، الخميس، أن المحكمة أصدرت أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 6 و10 سنوات.

فيما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، أن التهمة هي التعاون مع “دولة معادية” والمقصود الولايات المتحدة. والمحاكمة لم تكن علنية وتمّت بدون حضور محامين عن المدعى عليهم.

هذا وتوفي أحد النشطاء المدافعين عن حماية البيئة، وهو المواطن الإيراني-الكندي كاووس سيد إمامي، في ظروف غامضة داخل السجن في فبراير عام 2018 بينما كان ينتظر المحاكمة. ومُنعت أرملته من السفر خارج إيران، لكنها غادرت البلاد في وقت لاحق.

يأتي ذلك بعد أن تحولت مظاهرات غاضبة انطلقت على مدى الأيام الماضية في معظم محافظات إيران من رفع أسعار الوقود إلى أعمال عنف، ما أسفر عن مقتل 106 أشخاص، واعتبرها الزعيم الإيراني علي خامنئي، “مسألة أمنية”، نافيًا أن تكون حركة شعبية.

بينما أفادت مواقع إيرانية معارضة في وقت سابق بأنه تم إحصاء أكثر من 150 جثة لمحتجين في البلاد.

وترفض إيران إصدار أي بيانات عن عدد الضحايا، كما قطعت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.