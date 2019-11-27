فيديو.. قرقاش : لا عضيد أفضل من السعودية

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش بالجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير العلاقات الثنائية.
#قرقاش: زيارة #محمد_بن_سلمان إلى #الإمارات تحمل رسائل مهمة وتؤكد رسوخ العلاقات بين البلدين فلا عضيد أفضل من #السعودية ولا شريك أفضل من #الإمارات@AnwarGargash#مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك#محمد_بن_سلمان_في_الامارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/HEZu4HYl6b
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2019
وقال قرقاش إن زيارة ولي العهد إلى الإمارات تحمل رسائل مهمة وتؤكد رسوخ العلاقات بين البلدين، مضيفًا أنه ” لا عضيد أفضل من السعودية ولا شريك أفضل من الإمارات”.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.
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