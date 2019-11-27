فيديو.. قرقاش : لا عضيد أفضل من السعودية

المواطن - أبو ظبي

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش بالجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير العلاقات الثنائية.

وقال قرقاش إن زيارة ولي العهد إلى الإمارات تحمل رسائل مهمة وتؤكد رسوخ العلاقات بين البلدين، مضيفًا أنه ” لا عضيد أفضل من السعودية ولا شريك أفضل من الإمارات”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.