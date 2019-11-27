فيديو.. قصر الوطن يتزين بالأخضر احتفاء بزيارة ولي العهد

تزين قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بلون العلم السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي بدأها اليوم.
#قصر_الوطن في العاصمة #أبوظبي يتزيّن بلون العلم #السعودي احتفاءً بزيارة ضيف #الإمارات الكبير ..https://t.co/XCMCOkwGIT#الإمارات و #السعودية معاً أبدا#مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك#محمد_بن_سلمان_في_الامارات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/p9xEMCetaQ
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 27, 2019
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.
كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.
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