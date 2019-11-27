فيديو.. قصر الوطن يتزين بالأخضر احتفاء بزيارة ولي العهد

فيديو.. قصر الوطن يتزين بالأخضر احتفاء بزيارة ولي العهد

2019/11/27
الساعة 5:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تزين قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بلون العلم السعودي احتفاء بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي بدأها اليوم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

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