فيديو.. قطع طرق رئيسية في البصرة والنجف

المواطن - متابعة

شهدت عدة مناطق عراقية، تجدداً للاشتباكات، ما أوقع عدداً من الجرحى بين صفوف المحتجين، فضلاً عن تسجيل حالات اختناق عدة وإصابات بين صفوف رجال الأمن بقنابل مولوتوف، بحسب ما أكد الدفاع المدني العراقي، مساء الاثنين.

إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار اليوم لدواعٍ أمنية، وذلك بعد يوم عنيف شهدته المحافظة “إثر قيام محتجين بحرق منازل نواب ودوائر رسمية، تحسباً لتجدد أعمال احتجاج جديدة اليوم”.

كما أفادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، بإصابة 28 شرطياً قرب حقل الغراف شمال المحافظة. وقالت في بيان إن “حصيلة جرحى القوات الأمنية عند بوابة شركة بتروناس في حقل الغراف النفطي شمال محافظة ذي قار ارتفعت إلى 28 شرطياً”. وكان محتجون من قضاء قلعة سكر نظموا احتجاجاً عند الشارع المؤدي إلى حقل الغراف النفطي.

أما في البصرة، فما زالت الطرق مقطوعة لليوم الثالث على التوالي. حيث أقدم المحتجون العراقيون على قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز المحافظة.

وفي بابل أفاد مصدرٌ أمني أن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استخدام قوات الأمن العراقية الغازات المسيلة للدموع، وتحدث بعض الناشطين عن إصابة 60 محتجاً.

أما في محافظة كربلاء، (وسط البلاد) فقد أفيد عن إصابة أكثر من 9 متظاهرين في اشتباكات وقعت بين المحتجين والقوى الأمنية.

أما في بغداد، فأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إصابة ضابط و10منتسبين بعد تعرّضهم لقنابل مولوتوف في منطقة “حافظ القاضي” وشارعِ الرشيد وسط بغداد.

وكانت فرق الدفاع المدني قد تعرّضت لهجوم المولوتوف أثناء محاولتها إخماد الحرائق، التي اندلعت وسط العاصمة العراقية، تمّ على إثرها نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقّي العلاج.

فيديو | المتظاهرون يقطعون طرقا رئيسية في البصرة والنجف#الإخبارية pic.twitter.com/TNjZC99jbU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 26, 2019