فيديو.. كونتي: انتظروني في الدمام غدًا

المواطن - مروة نبيل

نشر حساب معهد إعداد القادة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رسالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى الجماهير السعودية.

وقال المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي في الفيديو: “أنا قادم إلى السعودية للتحدث عن كرة القدم مع المدربين السعوديين.. نراكم غدًا في الدمام”.

ومن المقرر أن يلقي المدرب الإيطالي كونتي، مساء يوم غد الاثنين، محاضرة على المدربين الوطنيين؛ لمشاركتهم خبراته وتجاربه المميزة.

وكان معهد إعداد القادة قد أعلن قبل بضعة أيام عن تواجد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا في السعودية قريبًا لإلقاء محاضرة للمدربين الوطنيين.

ويقوم المعهد باستضافة عدد من المدربين العالميين، لإضافة مزيد من الخبرات للمدربين الوطنيين والارتقاء بمستواهم، ومنهم الإيطالي فابيو كابيلو، يوليو الماضي، والبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي ألقى محاضرة الشهر الماضي.