فيديو.. كيف تمنع إضافتك المفاجئة إلى مجموعة واتس آب ؟

المواطن - متابعة

يعاني البعض من إضافة مفاجئة في مجموعات واتس آب بدون إذن، وهناك طرق تقنية تجنبك الأزمة التي تضعك أحيانا في مواقف محرجة.

خبير التقنيات عبدالعزيز الحمادي، شرح التقنية التي تجنبك ذلك، قائلًا: “الآن تقدر تقيّد من يستطيع إضافتك في أي مجموعة ومن لا يستطيع، وبهذا ترتاح، ويحتاج البقية إلى أخذ إذنك قبل إضافتك لأي مجموعة جديدة”.

ونشر الحمادي فيديو عبر تويتر يتضمن “شرح تفعيل الخاصية في الآيفون والأندرويد”.