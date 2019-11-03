فيديو.. لاعبو #عرعر يتنافسون على قميص الشلهوب

المواطن - مروة نبيل

دخل أكثر من لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرعر في منافسة من أجل الحصول على قميص قائد الفريق الهلالي محمد الشلهوب، بعد مباراة الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر حساب برنامج “الدوري مع وليد” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لتجمع عدد من لاعبي فريق عرعر حول محمد الشلهوب للحصول على قميصه والتقاط الصور التذكارية معه.

ووعد محمد الشلهوب منح قميصه للاعب عرعر الذي طلب الحصول عليه أولًا، وواصل حديثه مع اللاعبين، كما استجاب لمدرب الفريق الضيف والتقط صورة تذكارية معه.

الهلال ضد عرعر:

ولعب الهلال ضد عرعر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/ 1.

وسجل أهداف الزعيم في مباراة الهلال ضد عرعر اليوم، عادل هماني بالخطأ في مرماه، محمد الشلهوب، البرازيلي كارلوس إدواردو وهتان باهبري في الدقائق 43، 57، 81 و94، فيما أحرز هدف الضيوف البديل فهران فالح قبل نهاية اللقاء.