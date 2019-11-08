فيديو.. لبناني يرفض دفع ثمن وجبة : “يا سنيورة خصمن من الـ11 مليارًا” !

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أثار فيديو لمجموعة من الشباب اللبناني، جدلًا واسعًا في المجتمع اللبناني وبين المغردين العرب، حيث نشر الشاب بلال علاو، فيديو له مع أصدقائه بعد تناولهم وجبات وصلت لقيمة 180 ألف ليرة، ليكتب علاو في النهاية على ورقة الحساب “يا سنيورة خصمن من الـ11 مليارًا”، ورفض دفع قيمة السندويشات.

والشاب يشير بتصرفه إلى استجواب النائب العام المالي في لبنان لرئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة الخميس، بشأن سبل إنفاق 11 مليار دولار خلال رئاسته للوزراء، وذلك بتناول الطعام داخل أحد المطاعم الكبرى ظنًا منه أنه تابع لرئيس الوزراء السابق.

بتمنى من الكل يحضر الفيديو للأخر ضرورينحنا شعب منهوب مسروق محترق دينو عايف حالو اذا معنا مناكل ما معنا ما مناكل اما هالسلطة الفاسدة يلي منن عندن محلات وشركات ونازلين سرقة فينا اليوم قررت انا فوت على كبابجي يلي صاحبو بكون المنشار فؤاد السنيورة يلي سرق ل ١١ مليار نحنا ١٩ شخص فتنا على كبابجي وطلبنا اكل واكيد طلبنا بيبسي معن لأنو ما بتنبلع بلا بيبسي المهم اكلت وخلصت جيت بدي حاسب حاسبت برسالة موجهة للمنشار الحرامي فؤاد السنيورة يا سنيورة ويا منشار خصمن من ل ١١ مليار وصحتين على قلبي وقلب الشباب🤭🥰❤️#خصمن_من_ل_١١_مليار#الشعب_ينتفض Posted by Bilal Allaw on Thursday, November 7, 2019

هذا بينما أصدر مكتب السنيورة بيانًا ذكر فيه أن المبلغ بأكمله صرف في قنوات مشروعة.

وهذه هي أول واقعة يجري فيها استدعاء رئيس وزراء سابق في لبنان لاستجواب من هذا النوع، وتأتي عقب احتجاجات ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد على نطاق واسع.

ويقول معارضو السنيورة، الذي تولى رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 2005 و2008 وشغل أيضًا منصب وزير المالية لفترتين، إنه لا يوجد وثائق لمبلغ 11 مليارًا من أموال الدولة صرفت خلال تلك الفترة.