فيديو.. لحظة مواجهة فتاة إيزيدية لمغتصبها: دمرت حياتي

المواطن - متابعة

في مشهد صادم، التقت فتاة إيزيدية خلال برنامج تلفزيوني بسجين داعشي كان قد اغتصبها قبل خمس سنوات، حين اجتاح التنظيم الإرهابي محافظة نينوى العراقية في عام 2014.

وأتاح أحد البرامج على قناة “العراقية” للفتاة الإيزيدية وتدعى أشواق حجي حميد، مواجهة مغتصبها الذي يقضي حاليًّا عقوبته بالسجون العراقية، حيث ظهر الداعشي منكسرًا وهو يقف أمامها.

وقالت الفتاة لمغتصبها وهي تبكي: دمرت حياتي.. كان عمري 14 عامًا عندما اغتصبتني، مارست بحقي أبشع أنواع الظلم، كنت بعمر أبنائك، سرقت أحلامي، اليوم دورك عيش الظلم والقهر والوحدة.

وأظهر الفيديو أن أشواق لم تتحمل صعوبة الموقف، لتسقط فجأة مغشيًّا عليها في أستوديو البرنامج.