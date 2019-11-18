فيديو مؤلم.. خادمة تعنف طفلة وتكتم أنفاسها

المواطن - الرياض

نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو مؤلمًا يظهر عاملة منزلية وهي تعنف طفلة بشدة.

ووثق المقطع قيام الخادمة بخنق الطفلة ومحاولة كتم أنفاسها حتى تمنعها من الصراخ والبكاء، كما قامت بحملها بيديها من شعرها ما سبب للطفلة الألم الكثير.

يارب رحمتك وش هالعذاب pic.twitter.com/RxJJuFbmFK — فايز المالكي (@fayez_malki) November 18, 2019

ولم تفلح صرخات الطفلة ولا بكاؤها في أن تلين قلب الخادمة عليها فتمادت في العدوان عليها وانتهاك حقوقها.

وعلق المالكي على المقطع بقوله : “يا رب رحمتك وش هالعذاب” فيما طالب آلاف المغردين بالقبض على الخادمة ومحاسبتها وفق الأنظمة.