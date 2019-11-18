فيديو مؤلم.. خادمة تعنف طفلة وتكتم أنفاسها
خنقتها ورفعتها من شعرها ثم طرحتها أرضًا

فيديو مؤلم.. خادمة تعنف طفلة وتكتم أنفاسها

2019/11/18
الساعة 5:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو مؤلمًا يظهر عاملة منزلية وهي تعنف طفلة بشدة.

ووثق المقطع قيام الخادمة بخنق الطفلة ومحاولة كتم أنفاسها حتى تمنعها من الصراخ والبكاء، كما قامت بحملها بيديها من شعرها ما سبب للطفلة الألم الكثير.

ولم تفلح صرخات الطفلة ولا بكاؤها في أن تلين قلب الخادمة عليها فتمادت في العدوان عليها وانتهاك حقوقها.

وعلق المالكي على المقطع بقوله : “يا رب رحمتك وش هالعذاب” فيما طالب آلاف المغردين بالقبض على الخادمة ومحاسبتها وفق الأنظمة.

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