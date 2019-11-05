فيديو.. ماذا فعل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي في منطقة المربع؟

المواطن - أحمد سعيد

استعرضت الصفحة الرسمية لموسم الرياض تفاصيل ما جرى مع وفود مجلس الشيوخ الفرنسي الذي زار منطقة المربع في موسم الرياض.

وقالت الصفحة، تعليقًا على الفيديو الذي أظهر جوانب من الزيارة، “شرّفنا مجلس الشيوخ الفرنسي في منطقة المربع، وما بين المتحف الوطني، وقصر المربع، ومنطقة المطاعم الاستثنائية، تنقلوا بين أصالة ماضينا وجمال حاضرنا في مكان واحد”.

شرّفنا مجلس الشيوخ الفرنسي في #منطقة_المربع 🧡

وما بين المتحف الوطني، وقصر المربع، ومنطقة المطاعم الاستثنائية، تنقلوا بين أصالة ماضينا وجمال حاضرنا في مكان واحد #موسم_الرياض pic.twitter.com/4864UEwszk — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 5, 2019

في سياق آخر، تقام مساء اليوم الثلاثاء، حفلة ليلة سهم الغنائية ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة 5 فنانين، هم: رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب.

وتعد الحفلة من أضخم الحفلات الموسيقية التي تقام في موسم الرياض، وأولى الحفلات الخليجية ضمن الموسم السياحي.

ونفدت تذاكر الحفل بالكامل منذ أسبوع تقريبًا، وستقام بمنطقة البوليفارد بالرياض على مسرح محمد عبده، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم وإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات، وسيقدم الفنانون المشاركون العديد من أغنياتهم الشهيرة التي لحنها المبدع الموسيقار الملحن سهم.