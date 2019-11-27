فيديو.. متظاهرون عراقيون يحرقون القنصلية الإيرانية بالنجف

المواطن - متابعة

أحرق متظاهرون عراقيون القنصلية الإيرانية في النجف، ليل الأربعاء، وفرضت شرطة المدينة حظرًا للتجول حتى إشعار آخر.

ورد الأمن العراقي في البداية بإطلاق النار على المتظاهرين ثم انسحب برفقة الهيئة الدبلوماسية.

وقام المتظاهرون بإنزال العلم الإيراني من مبنى القنصلية، ورفعوا بدلًا منه العلم العراقي.

وحاول المتظاهرون، مساء الأربعاء، الوصول إلى القنصلية الإيرانية في النجف، فيما عززت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في محيط القنصلية، ولكن انتهى الأمر باشتعال النيران في القنصلية.

ووقعت صدامات حدثت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية، مبينة أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم؛ مما تسبب في إصابة 17 متظاهرًا خلال المواجهات مع القوات الأمنية في محيط القنصلية الإيرانية في النجف.

من جهتها، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، خلال وقت سابق، أن المتظاهرين يواصلون إغلاق عدد من طرق النجف، وسط وقوع صدامات بين المتظاهرين والأمن في المدينة.

كما أشارت المفوضية إلى أن “صحافيين من قناة دجلة تعرضوا للضرب في النجف”.

وكانت هذه الاحتجاجات الأولى التي تخرج عفويًّا منذ عقود وشهدت أعمال عنف أوقعت أكثر من 350 قتيلًا منذ بدئها.

قبل قليل.. متظاهرون يقتحمون القنصلية الإيرانية في النجف ويضرمون النار فيها pic.twitter.com/X6SOoofznR — العربية (@AlArabiya) November 27, 2019