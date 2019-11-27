فيديو.. محمد بن سلمان يدعم معرض إكسبو دبي 2020

نشر سفير المملكة لدى الإمارات، تركي الدخيل، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أظهر دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لمعرض إكسبو دبي 2020.
جاء ذلك خلال زيارته الرسمية للإمارات، اليوم الأربعاء، حيث ظهر ولي العهد مرتديًا شارة للمعرض في معصمه، وبجانبه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.
سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان وسمو الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان يعبران، مع سمو الشيخ #محمد_بن_زايد، عن دعمهما للحدث العالمي “إكسبو دبي 2020”. #Expo2020#مرحبا_محمد_بن_سلمان_بدارك#محمد_بن_سلمان_في_الامارات pic.twitter.com/AtH4iV1w1K
— #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) November 27, 2019
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