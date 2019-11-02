فيديو.. مدرب تركي يصفع لاعبيه بسبب أدائهم السيئ

المواطن - متابعة

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمدرب في دوري الهواة التركي يصفع لاعبيه بقوة؛ بسبب أدائهم السيئ.

وأظهر مقطع الفيديو المدرب الغاضب وهو يصفع لاعبيه على وجوههم بقوة في غرفة تبديل الملابس واحدًا تلو الآخر.

ووفقًا لصحيفة Fanatik التركية، قال المدرب: “أنا أدرب منذ 25 عامًا، وحاصل على رخصة تدريب من الفئة الثانية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كل اللاعبين عندي مثل أولادي، وأحيانًا أخرج عن طوري”.

وعن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم قال المدرب: “الفيديو الذي انتشر ليس جديدًا، عمره 3 سنوات، لقد حصلت الحادثة في غرفة تبديل الملابس بين الشوطين عندما كنا متأخرين بنتيجة 1- 3، وكان أداؤنا يومها كارثيًّا”.