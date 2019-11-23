فيديو مروع.. دهس امرأة حامل بمصر

المواطن - متابعة

أثار مقطع فيديو متداول، لحادث دهس امرأة حامل، حالة من الغضب العارم عبر مواقع التواصل في مصر.

ووثقت كاميرا مراقبة حادث الدهس المروع الذي وقع في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث صدمت سيارة مسرعة قادمة من كوبري في المنطقة السيدة وطرحتها أرضاً.

وتبين أن السيدة وهي في الثلاثينيات من عمرها كانت تسير عند نزلة كوبري الشوربجي ببولاق الدكرور بالجيزة، عندما صدمتها السيارة، فيما كشف شهود عيان أن السائق لاذ بالفرار بعد وقوع الحادث، لكن المارة التقطوا رقم الحافلة التي كانت تقل طلاباً لإحدى المدارس.

وتم نقل السيدة الضحية إلى مستشفى القصر العيني، ليكتشف الأطباء أنها حامل، وأن جنينها بصحة جيدة، لكنها مصابة بكسور متعددة، وعلى الفور تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.