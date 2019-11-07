فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.
صباح اليوم ٩-٣-١٤٤١ في طريقي للدوام مع (اوبر ) تفاجأت بالسائق يقول ( ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني ان اتواصل مع الوافدين ويشكك في اخلاق ابناء بلدي !!!ا.. #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية #الشرقية #الدمام #الخبر #استقبال_اوراوا @alekhbariyatv @damm_111 pic.twitter.com/24lSp8jNaS
— منال بنت محمد👑 (@Manalmsm3) November 6, 2019
وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.
وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.
وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.
ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .
اسعووديين محترمين وهذي بلدي والبنات بنات بلدي ادافع عن بلدي وبنات بلدي بكل قوه وحزم انا سعودي مرابط في الحد الجنوبي ليش عشان بلدي وبنات بلدي ينعمون في الأمن الله يحفظ أمننا وحكامنا من شر وفتنه
البنت هذي كفو @ وانا معها في توضيح محاوله بعض المقيمين في جميع المهن تشويه سمعه المواطن ومنافسته في كسب لقمه عيشه في بلده
اسأل الله ان يحفظك ويرعاك لنا
الله يحفظك ياولدي وحفظ شبابنا الابطال
المصري مشكله مومحترم الاغلب فيهم يسب السعوديه واهو ياكل من خيرها أبناء البلاد أوله منهم اطردوهم
ياليت بالذات الجنس دا ، عندهم صفه مشتركة
هي انهم ناكرين للمعروف و يتجادلوا بالباطل
هذا يطبق عليه المثل اللي يقول دبور وإن على خراب عشه اولا يجب احظاره وفصله ثم التحقيق معه لايكون من مجموعة الإخوان الإرهابية لأنه في أرض الوطن ورزقه من خير الوطن وعمال يشيع للركاب ويشوه صورة السعوديين لابوه لابو من بكفله ويخليه يقعد ساعه وحده. ثاني شي الفتاه هذي يجب أن تستدعى وتمنح هديه لولاءها لبلدها وشعبها ونعم البنت ومن هو خلفها حقيقه
كيف أجنبي يرخصله يسوق في اوبر ما كفايه لمزين
يا مسؤلين النقل امنعوا الأجانب من السواقه في اوبر
حقيير لحم اكتافك من خيرات السعوديه هذا لازم ينطرد ويرجع لبلده يعيش فيها ليحس بنعمة امن هالبلد.