فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    فيصل
    ضيف
    فيصل

    اسعووديين محترمين وهذي بلدي والبنات بنات بلدي ادافع عن بلدي وبنات بلدي بكل قوه وحزم انا سعودي مرابط في الحد الجنوبي ليش عشان بلدي وبنات بلدي ينعمون في الأمن الله يحفظ أمننا وحكامنا من شر وفتنه

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    1 يوم
    عبدالله الدوسري
    ضيف
    عبدالله الدوسري

    البنت هذي كفو @ وانا معها في توضيح محاوله بعض المقيمين في جميع المهن تشويه سمعه المواطن ومنافسته في كسب لقمه عيشه في بلده

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    19 ساعة
    AaA
    ضيف
    AaA

    اسأل الله ان يحفظك ويرعاك لنا

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    6 ساعة
    سمر
    ضيف
    سمر

    الله يحفظك ياولدي وحفظ شبابنا الابطال

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    6 ساعة
    فاضل
    ضيف
    فاضل

    المصري مشكله مومحترم الاغلب فيهم يسب السعوديه واهو ياكل من خيرها أبناء البلاد أوله منهم اطردوهم

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    1 يوم
    Ahlam133
    ضيف
    Ahlam133

    ياليت بالذات الجنس دا ، عندهم صفه مشتركة
    هي انهم ناكرين للمعروف و يتجادلوا بالباطل

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    6 ساعة
    محب لهذا الوطن الغالي
    ضيف
    محب لهذا الوطن الغالي

    هذا يطبق عليه المثل اللي يقول دبور وإن على خراب عشه اولا يجب احظاره وفصله ثم التحقيق معه لايكون من مجموعة الإخوان الإرهابية لأنه في أرض الوطن ورزقه من خير الوطن وعمال يشيع للركاب ويشوه صورة السعوديين لابوه لابو من بكفله ويخليه يقعد ساعه وحده. ثاني شي الفتاه هذي يجب أن تستدعى وتمنح هديه لولاءها لبلدها وشعبها ونعم البنت ومن هو خلفها حقيقه

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    1 يوم
    ابو فهد
    ضيف
    ابو فهد

    كيف أجنبي يرخصله يسوق في اوبر ما كفايه لمزين
    يا مسؤلين النقل امنعوا الأجانب من السواقه في اوبر

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    1 يوم
    علي
    ضيف
    علي

    حقيير لحم اكتافك من خيرات السعوديه هذا لازم ينطرد ويرجع لبلده يعيش فيها ليحس بنعمة امن هالبلد.

    أعجبني1لم يعجبني  رد
    1 يوم
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