فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    ياسر النوبي
    ضيف
    ياسر النوبي

    الحين من سنه او اكثر الا وبر مسعود

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    6 ساعة
    Ahlam
    ضيف
    Ahlam

    والمصري دا اللي بيتكلم بالطريقة دي حسبي الله عليه
    ياليت بلدنا تنظف منهم ، قال الأجنبي يدور لقمة عيش
    و السعودي ما هو كمان نفس الشئ

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    6 ساعة
    راغب
    ضيف
    راغب

    شهادة لله كلامه صح 100٪

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    6 ساعة
    Ahlam
    ضيف
    Ahlam

    والله بكل فخر نركب مع السعوديين نحس انهم عيالنا
    قمة الأدب و الأخلاق ،

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    6 ساعة
    فهد المالكي
    ضيف
    فهد المالكي

    بعد هاذا المقطع افتخر اني سعودي بنت رجال واخت رجال وعمانها وخوالها رجال والله يحفظ من حملت فيك ان كانت حيه ويرحمها ان كانت …….

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    7 ساعة
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