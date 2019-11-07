فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.
صباح اليوم ٩-٣-١٤٤١ في طريقي للدوام مع (اوبر ) تفاجأت بالسائق يقول ( ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني ان اتواصل مع الوافدين ويشكك في اخلاق ابناء بلدي !!!ا.. #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية #الشرقية #الدمام #الخبر #استقبال_اوراوا @alekhbariyatv @damm_111 pic.twitter.com/24lSp8jNaS
— منال بنت محمد👑 (@Manalmsm3) November 6, 2019
وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.
وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.
وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.
ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .
والله العظيم السعوديين اللي في أوبر و كريم قمة في الأخلاق ، والله احس ان طالعه مع احد من عيالنا
و بالعكس لما يطلع لي اجنبي ما ارتاح إطلاقًا
ياليت يمشوا من هنا ، و اشوف ان أي جنس اخر يهون
الا الجنس الفرعوني ، هو هنا و عينه قويه
اولا البنت قالت اجنبي ما قالت مصري ليه في التعليق متأكدين انه مصري بالرغم من اكثر الناس الذين يعملون في اوبرا ا هم اليمنين ليه ما قلت يمني اخ الكريم لا تسئ الظن وبعدين مين سمح للبنت انها تسجل وتصور الناس دي قضيه تتحاسب عليها وبلاش تقول تستحق جائزة انتم عوزين جنازة وتجلسوا تبكوا عليها. الأخوه السعوديين لهم فضل على كل اجنبي وكذا الاجنبي له فضل عليهم انها التبادل ٥ي المصلحة بالاحترام.
😒ع اساس مو عيب لما تاخد وتعطي معو صح ؟؟
تطردوا مرة وحدة اش التفكير حقكم دا الاثنين غلطانين
اجل اتهام خطير !!
الحين من سنه وأكثر الأوبرا مسعود المفروض كل اجني يشتغل بأشياء مسعودة السجن وغرامه ١٠٠ الف ريال والكفيل السجن وغرامه مليون ريال والتشهير بيه وإيقاف خدماته مدى الحياة
انا سعودي واشتغل في اوبر والتحرش يصدر من البنات السعوديات
تكذب بنات السعوديه بنات محترمات اكيد انك اجنبي ولست سعودي تبي تسوي فتنه بين السعوديات والسعوديين يا…………