فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    Ahlam133
    ضيف
    Ahlam133

    والله العظيم السعوديين اللي في أوبر و كريم قمة في الأخلاق ، والله احس ان طالعه مع احد من عيالنا
    و بالعكس لما يطلع لي اجنبي ما ارتاح إطلاقًا
    ياليت يمشوا من هنا ، و اشوف ان أي جنس اخر يهون
    الا الجنس الفرعوني ، هو هنا و عينه قويه

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    6 ساعة
    عمر احمد
    ضيف
    عمر احمد

    اولا البنت قالت اجنبي ما قالت مصري ليه في التعليق متأكدين انه مصري بالرغم من اكثر الناس الذين يعملون في اوبرا ا هم اليمنين ليه ما قلت يمني اخ الكريم لا تسئ الظن وبعدين مين سمح للبنت انها تسجل وتصور الناس دي قضيه تتحاسب عليها وبلاش تقول تستحق جائزة انتم عوزين جنازة وتجلسوا تبكوا عليها. الأخوه السعوديين لهم فضل على كل اجنبي وكذا الاجنبي له فضل عليهم انها التبادل ٥ي المصلحة بالاحترام.

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    6 ساعة
    Rere
    ضيف
    Rere

    😒ع اساس مو عيب لما تاخد وتعطي معو صح ؟؟
    تطردوا مرة وحدة اش التفكير حقكم دا الاثنين غلطانين
    اجل اتهام خطير !!

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    6 ساعة
    ياسر النوبي
    ضيف
    ياسر النوبي

    الحين من سنه وأكثر الأوبرا مسعود المفروض كل اجني يشتغل بأشياء مسعودة السجن وغرامه ١٠٠ الف ريال والكفيل السجن وغرامه مليون ريال والتشهير بيه وإيقاف خدماته مدى الحياة

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    6 ساعة
    ابو احمد
    ضيف
    ابو احمد

    انا سعودي واشتغل في اوبر والتحرش يصدر من البنات السعوديات

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    6 ساعة
    ابو نواف
    ضيف
    ابو نواف

    تكذب بنات السعوديه بنات محترمات اكيد انك اجنبي ولست سعودي تبي تسوي فتنه بين السعوديات والسعوديين يا…………

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    5 ساعة
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