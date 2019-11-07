فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    سمر
    ضيف
    سمر

    ان شاء الله يمسكون هالاجنبي الخبيث يتبلي بعيالنا وشبابنا السعوديين رمز الشرف والرجوله والأمان انتم اللي يخاف منكم ضروري يعاااقب ع تصرفه المشين

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    6 ساعة
    ابونواف
    ضيف
    ابونواف

    أنا إبن الوطن 🇸🇦
    واعلا حدودالوطن اذود وأسهر
    ونفدي بلادي برواحنا يالله تحفظ ملكنا يالله وتخسي كل حاسد طامعي***

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    6 ساعة
    AaA
    ضيف
    AaA

    مابيتكلم عن السعودين الا كل حاسد. المشكله الي موظفينه سعودين ومدخلينه بلدنا وهذ كلامه جعله المرض لكن مشكلتنا موظفين كل اجنبي ويتأمر على السعودين

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    6 ساعة
    's. F
    ضيف
    's. F

    في كل جنس في الصالح والطالح والسوآق باين من أسلوبه انه تفكيره محدود وجاهل والمفروض انت في بلد تحترم أهلها وكل إنسان ما يأخذ إلا رزقه المكتوب له من الله سبحانه وتعالى
    بس المفروض يتحاسب على كلامه
    في سعودي وعن تجربة في أوبر قمة في الاحترام حتى لو تبغي شي من البقالة هو ينزل
    وفي برضو الي تلاقي أسلوبه سئ وحتى الأجانب فيهم المحترم وفيهم الغير محترم

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    6 ساعة
    Rere
    ضيف
    Rere

    حركة وسخه قال
    تصور ٠😒😒

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    6 ساعة
    ابو نواف
    ضيف
    ابو نواف

    اشهد بالله انها بنت ارجال طالعه من ظهر رجال عندها الغيره على الوطن وعيال الوطن لها مني الف تحيه.

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    5 ساعة
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