فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.
صباح اليوم ٩-٣-١٤٤١ في طريقي للدوام مع (اوبر ) تفاجأت بالسائق يقول ( ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني ان اتواصل مع الوافدين ويشكك في اخلاق ابناء بلدي !!!ا.. #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية #الشرقية #الدمام #الخبر #استقبال_اوراوا @alekhbariyatv @damm_111 pic.twitter.com/24lSp8jNaS
— منال بنت محمد👑 (@Manalmsm3) November 6, 2019
وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.
وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.
وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.
ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .
انا سائق للموزين والسمع واشوف السائقين الاجانب وهم يفعلون شيء نفسه يحذرون الركاب بركوب مع السعودي انه حرامي ويخافون نهم من الركوب معنى خصتن ابن جلتهم
انا اجنبية وحبيت هاد الوطن
الله يقطع لسان من يسوء اليه
انا باجي زيارة والله بشيل ترابه وابوسو
بلاد كلها خير وناسها طيبين وكلوهوم محترمين
اللهم اجعل هادا البلدة آمنا
اللهم احفضها من كبيرها لصغيرها
الف شكر لبنت البلد ونفتخر بكى كمواطنه سعوديه تدافع عن أبناء وطنها
والله العظيم كم مره أطلع مع سعودي وأنا والله العظيم ما عندي ولا ريال وأقول له والله ما عندي ويقول أطلع وما أبي غير الدعاء أدعي لي والله العظيم شعب السعودي شعب أصيل وطيب القلب هذا شيء والشي الثاني يا أخي الكريم أنت ويش دخلك في هذي الأمور أنت عليك توصل وبس لا تتدخل في تركبي او ما تركبي ولا عليك في ما لا يعنيك عليك توصل وأنت ساكت ولا تتكلم مع حرمه حتى وإن تكلمت معك إلزم الصمت وخليك في حالك المهم المهم هذا درس لك وإلى غيرك والله ولي التوفيق والنجاح
كثير من المصريين بالذات ينتقد بلدنا وأبناء بلدنا ويظهر السلبيات اكثر من الإيجابيات وكأنه شمتان فينا