فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    بندر الشمالي
    ضيف
    بندر الشمالي

    كفووووو. أنا اشهد انها بنت. لجمته وسدت فمه ولهاته. اخرسك الله. ايه….

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    5 ساعة
    بندر الشمالي
    ضيف
    بندر الشمالي

    كفوووووو
    أنا شهد انها بنت. ومليووون نعم لجمته وسدت فمه

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    5 ساعة
    ام رهف
    ضيف
    ام رهف

    فليل أدب احترم نفسك وسكر بوزك ‏‏اشرف منك ولي أشكالك بالف مرةالسعوديين

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    5 ساعة
    ابوروان
    ضيف
    ابوروان

    ونحنا كمان ناس ونبغى ناكل عيش وهذا بسبب ثقت بعض المواطنين بلاجنبي الي خلا زي هذا يتطاول علا اولاد البلد

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    5 ساعة
    Ahmed abu amer
    ضيف
    Ahmed abu amer

    ليش مسموح للاجانب يشتغلون في اوبر

    اجانب اجانب اجانب وانتو عرب السعوديه شعب الله المختار
    بس السعوديين مسلمين وهم نصف اهل الجنه

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    5 ساعة
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