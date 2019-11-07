فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    مروان الجهني
    ضيف
    مروان الجهني

    كلامه مش صحيح ولا بد أن يلقى جزائه

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    3 ساعة
    مروان الجهني
    ضيف
    مروان الجهني

    كلامه ما هو صحيح

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    3 ساعة
    محب المملكه العربيه السعوديه
    ضيف
    محب المملكه العربيه السعوديه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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    4 ساعة
    محب المملكه العربيه السعوديه
    ضيف
    محب المملكه العربيه السعوديه

    والله ما ندري من الصادق من الكاذب المقطع مسجل بطريقه احترافيه مقصوده والله أعلم من إللي فتح الموضوع من البدايه الحرمه أو السائق
    المهم إن السائق بالمصري كده الحرمه لبسته العمه وسجلت له.
    وأنا أقول له أنت وش دخلك من البدايه دي سعوديه تروح تقول لها السعوديين مش كويسين
    شيء عجيب الحقيقه وبنفس الوقت عممت وده خطأ
    أرجع واقول ربما يكون سمع قصه او ٢ من زباين مثلاً وأخذ الفكره دي بناء على الكلام والله أعلم
    وراح ينصح اللي يركبن معه
    واضح من كلامه إنه ما يقصد الاساءه بس لازم يتعلم

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    4 ساعة
    مساعد
    ضيف
    مساعد

    اوبر وكل شركات التوصيل ايا كانت خدماتها .. اتمنى تقصر على الشعوديين .. فهي من المهن العامه اللي يحتاجها اقل الناس واحوجهم ومن لا يحمل شهاده وغيره ايضا من الجامعيين اللذين لم يحصلو ع وظيفه …الان حرب ع السعودي من الشركات التي يديرها الاجانب او المتنفذين ع السعودين ايضا دخل الشركات ..

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    4 ساعة
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