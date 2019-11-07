فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !
    •
  • Uber Money… أحدث محاولات أوبر للتوسع في الخدمات المالية
    •
  • نعمان مديرا عاما لأوبر إيتس في المملكة
    •
  • فضيحة تضرب جوجل وأوبر بسبب سرقة المعلومات!
    •

    220
    اترك تعليق

    avatar
    204 Comment threads
    16 Thread replies
    1 Followers
     
    Most reacted comment
    Hottest comment thread
    ابراهيم
    ضيف
    ابراهيم

    حنى في بلدنا ما سلمنا من امثاله

    أعجبني0لم يعجبني  رد
    17 ساعة
    لولي ام الحلا
    ضيف
    لولي ام الحلا

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حاقدين حاسدين وهم يأكلو من حلالنا ويمشوعلى ارضنا هذا يبغاله ترحيل وعقاب

    أعجبني0لم يعجبني  رد
    17 ساعة
    لولي ام الحلا
    ضيف
    لولي ام الحلا

    نحسنا الله ونعم الوكيل فيهم يأكلون من حلالنا ويمشون على ارضنا وحاقدين علينا

    أعجبني0لم يعجبني  رد
    17 ساعة
    عادل
    ضيف
    عادل

    يسوقون افضل لهم ويفتكون من أجنبي اوغيره. كل من كان ماله علاقه فيك فهو اجنبي عنك سعودي اوغيره.

    أعجبني0لم يعجبني  رد
    18 ساعة
    اسلام
    ضيف
    اسلام

    ما شاء الله بقالي ١٢ سنه في السعوديه وما في كلام يعبر عن مدى اعجابي لشباب السعوديه شعب محترم واخلاقهم عاليه جدا
    وطلعت مع اوبر وبصراحه لما يكون سعودي جدا اكون مرتاحه في السياره يكونوا محترمين وما يتكلمو ابدا
    احلى تحيه واحترام للشباب السعوديين

    أعجبني0لم يعجبني  رد
    18 ساعة
    1 32 33 34 35 36 41
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :