فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    مجاهد إبراهيم
    ضيف
    مجاهد إبراهيم

    سبحان الله والحمد. لله أخلاق والأدب ليس لها جنسية في كل مكان الصالح والطالح اسأل الله ان يجمع الامه على قلب رجلا واحد سعودي يمني شامي مغربي سوداني مصري على فطرة الإسلام كيثر من إخوان السعودين قمه في الأدب والاحترام والرقي وكثير كثير من الاخوان من جنسيات أخرى قمه في الأدب والاحترام لا تنشرور مثل هذه الأشياء لنشر الحقد والقيل بين الناس هذه فتنه والفتنه اشد من القتل

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    13 ساعة
    ههههههه
    ضيف
    ههههههه

    وهي داقاها سوالف معه

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    15 ساعة
    أبو فؤاد
    ضيف
    أبو فؤاد

    حرام لي قالو المصري ذا أنت مع أهل البلد وتسيئ للسعوديين يعني بوضوح يريد أن يكسبة عيشة مع الزبونة فقط يقول أن السعودي بيتحرش بنسوان على شان يخوفها وتهرب من السائق السعودي ولاكن المصري ما يعرف أن القانون يطبق على الجميع سوا عربي أو أجنبي

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    15 ساعة
    نواف الزهراني
    ضيف
    نواف الزهراني

    معليش السعوديين تاج على راسك واذا ماخافو على بنات بلدهم انت حتخاف عليهم

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    15 ساعة
    سها محمج زهراني
    ضيف
    سها محمج زهراني

    السعودين في اوبر من افضل الرجال
    مخترمين وعيال ناس وابناء بلد
    الله يحفظهم ويقلع الاحانب من بلدنا.

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    15 ساعة
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